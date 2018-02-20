"Атлетико" нацелился на бывшего форварда "Реала"

Мадридский "Атлетико" заинтересован в подписании форварда французского "Лиона" Мариано Диаса, информирует AS.

По сведениям издания, "матрасники" намерены предпринять попытки подписать 24-летнего нападающего "ткачей" уже следующим летом. Включить в сделку по доминиканцу, который еще в прошлом году выступал за "Реал", своего игрока линии атаки Кевина Гамейро.

В нынешнем сезоне Диас забил 16 мячей и сделал 6 результативных передач в 32 матчах за "Атлетико".

Напомним, Гамейро рассказал о будущем в "Атлетико". | soccernews.ru