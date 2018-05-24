"Атлетико" нацелился на бывшего форварда "Реала"

Мадридский "Атлетико" нацелился на форварда лондонского "Челси" Альваро Морату, информирует Tuttosport.

По сведениям источника, "матрасники" определили 25-летнего нападающего "аристократов" в качестве приоритетной кандидатуры на замену лидеру своих атак Антуану Гризманну, который этим летом может покинуть клуб.

В нынешнем сезоне Мората забил 15 мячей и сделал 6 результативных передач в 48 матчах за "Челси".