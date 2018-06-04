"Атлетико" нацелился на бывшего вингера "Реала"

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"Атлетико" нацелился на бывшего вингера "Реала"Мадридский "Атлетико" нацелился на вингера "Наполи" Хосе Кальехона, информирует La Gazzetta dello Sport.

Так, по сведениям источника, "матрасники" планируют ближайшим летом предпринять новые попытки заполучить 31-летнего игрока, интерес к которому они проявляли за время его выступлений в "Реале".

В завершившемся сезоне Кальехон забил 12 мячей и сделал 17 результативных передач в 50 матчах за "Наполи".

Напомним, "Атлетико" планирует заменить Гризманна его соотечественником. | soccernews.ru

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