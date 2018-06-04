"Атлетико" нацелился на бывшего вингера "Реала"

Мадридский "Атлетико" нацелился на вингера "Наполи" Хосе Кальехона, информирует La Gazzetta dello Sport.

Так, по сведениям источника, "матрасники" планируют ближайшим летом предпринять новые попытки заполучить 31-летнего игрока, интерес к которому они проявляли за время его выступлений в "Реале".

В завершившемся сезоне Кальехон забил 12 мячей и сделал 17 результативных передач в 50 матчах за "Наполи".

Напомним, "Атлетико" планирует заменить Гризманна его соотечественником. | soccernews.ru