"Атлетико" нацелился на экс-форварда "Реала"

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"Атлетико" нацелился на экс-форварда "Реала"

"Атлетико" проявляет интерес к испанскому нападающему "Челси" Альваро Морате, сообщает Mundo Deportivo. 

По сведениям издания, мадридский клуб хочет приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. На покупке игрока настаивает лично главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне. Также форвардом интересуются "Милан", "Севилья", "Бавария" и дортмундская "Боруссия".

26-летний Мората ранее воспитывался в академии "Атлетико" с 2005 по 2007 года, затем перебрался в "Хетафе", откуда перешел в "Реал". В нынешнем сезоне он провел за "Челси" 24 матча во всех турнирах и забил девять голов. Его контракт с лондонским клубом действует до лета 2022 года.

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