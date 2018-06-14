"Атлетико" нацелился на еще одного игрока "Монако"

Теги атлетико мадридмонакоджибриль сидибе

"Атлетико" нацелился на еще одного игрока "Монако"Мадридский "Атлетико" нацелился на еще одного игрока "Монако", информирует Telefoot.

Так, по сведениям источника, "матрасники" нацелились на защитника монегасков Джибриля Сидибе. За 25-летнего бека вице-чемпионов Франции мадридский клуб будет готов предложить порядка 30-ти миллионов евро.

В завершившемся сезоне Сидибе забил 3 мяча и сделал 9 результативных передач в 35 матчах за "Монако".

Напомним, в ближайшие несколько часов Гризманн продлит контракт с "Атлетико". | soccernews.ru

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