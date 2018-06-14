Мадридский "Атлетико" нацелился на еще одного игрока "Монако", информирует Telefoot.

Так, по сведениям источника, "матрасники" нацелились на защитника монегасков Джибриля Сидибе. За 25-летнего бека вице-чемпионов Франции мадридский клуб будет готов предложить порядка 30-ти миллионов евро.

В завершившемся сезоне Сидибе забил 3 мяча и сделал 9 результативных передач в 35 матчах за "Монако".