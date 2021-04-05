"Атлетико" нацелился на форварда "Фиорентины"

Фото: инстаграм Душана Влаховича

Мадридский "Атлетико" проявляет интерес к хорватскому нападающему флорентийской "Фиорентины" Душану Влаховичу, сообщает Marca.

По сведениям источника, испанский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Фиорентина" оценивает форварда в 40 миллионов евро. Также Влахович входит в сферу интересов "Милана" и "Ромы".

В нынешнем сезоне 21-летний Влахович провел за "Фиорентину" 31 матч во всех турнирах, забил 13 голов и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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