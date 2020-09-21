"Атлетико" нацелился на хавбека "Атлетико"

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"Атлетико" нацелился на хавбека "Атлетико"

Полузащитник лондонского "Арсенала" Лукас Торрейра стал трансферной целью "Атлетико".

По информации журналиста Фабрицио Романо, "матрасники" ведут переговоры об аренде 24-летнего футболиста с опцией последующего выкупа.

"Канониры", в свою очередь, настаивают на полноценном приобретении уругвайца сейчас, чтобы у клуба появились деньги на усиление состава.

В прошлом сезоне Торрейра сыграл за "Арсенал" 39 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

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