"Атлетико" нацелился на хавбека "Ливерпуля"

Полузащитник "Ливерпуля" Марко Груйич может продолжить карьеру в "Атлетико", сообщает ESPN.

По сведениям издания, "матрасники" видят в 23-летнем сербе замену для Родри Эрнандеса, которого хотят купить клубы АПЛ.

За хавбека мадридцам придётся заплатить 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Груйич на правах аренды выступает за "Герту", сыграл 20 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист.

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