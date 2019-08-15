"Атлетико" нацелился на хавбека "Наполи"

Теги наполиатлетико мадридаллантрансферы

"Атлетико" нацелился на хавбека "Наполи"
"Атлетико" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Наполи" Аллану, сообщает издание Tuttosport.

По сведениям издания, мадридский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Алланом интересовался ПСЖ, но трансфер так и не состоялся.

28-летний Аллан выступает за "Наполи" с 2015 года. Всего за итальянский клуб он провел 179 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал 15 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.

Не пропустите: Морено станет игроком "Атлетико" за 55 миллионов евро. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ назвал "Барселоне" очередные условия для трансфера Неймара

ПСЖ назвал "Барселоне" очередные условия для трансфера Неймара

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов