"Атлетико" нацелился на хавбека "Наполи"



"Атлетико" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Наполи" Аллану, сообщает издание Tuttosport.

По сведениям издания, мадридский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Алланом интересовался ПСЖ, но трансфер так и не состоялся.

28-летний Аллан выступает за "Наполи" с 2015 года. Всего за итальянский клуб он провел 179 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал 15 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.

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