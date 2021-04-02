"Атлетико" нацелился на хавбека "Наполи"

Фото инстаграм Фабиана Руиса

Полузащитник "Наполи" Фабиан Руис стал трансферной целью мадридского "Атлетико", сообщает журналист Николо Скира.

По его информации, "матрасники" попытаются усилить состав хавбеком неаполитанцев во время летнего трансферного окна.

В прошлом году "Атлетико" предлагал за Руиса 45 миллионов евро + бонусы, но получил отказ.

В текущем сезоне испанец сыграл за "Наполи" 31 матч, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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