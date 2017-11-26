"Атлетико" нацелился на хавбека ПСЖ

Теги псждиего симеонеатлетико мадридхавьер пасторе

"Атлетико" нацелился на хавбека ПСЖМадридский "Атлетико" нацелился на полузащитника французского ПСЖ Хавьера Пасторе, информирует AS.

По сведениям издания, подписать 28-летнего хавбека парижан "матрасники" рассчитывают уже в зимнее трансферное окно. В приобретении своего соотечественника заинтересован лично главный тренер мадридского клуба Диего Симеоне

В нынешнем сезоне Пасторе забил 3 мяча и сделал 1 результативную передачу в 10 матчах за ПСЖ.

Напомним, вчера "Атлетико" разгромил "Леванте". | soccernews.ru

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