"Атлетико" нацелился на хавбека ПСЖ

Мадридский "Атлетико" нацелился на полузащитника французского ПСЖ Хавьера Пасторе, информирует AS.

По сведениям издания, подписать 28-летнего хавбека парижан "матрасники" рассчитывают уже в зимнее трансферное окно. В приобретении своего соотечественника заинтересован лично главный тренер мадридского клуба Диего Симеоне.

В нынешнем сезоне Пасторе забил 3 мяча и сделал 1 результативную передачу в 10 матчах за ПСЖ.

Напомним, вчера "Атлетико" разгромил "Леванте". | soccernews.ru