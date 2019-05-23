"Атлетико" нацелился на хавбека ПСЖ

Мадридский "Атлетико" стал очередным претендентом на полузащитника ПСЖ Адриана Рабьо, сообщает AS.

По сведениям издания, "матрасники" готовы побороться за французского хавбека с "Манчестер Юнайтед" и "Ювентусом".

В 24-летнем футболисте "Атлетико" видит замену для Родри Эрнандеса, которого активно торгует "Манчестер Сити".

Напомним, что контракт Рабьо с ПСЖ истекает по окончании сезона, поэтому новому клубу он достанется бесплатно.

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