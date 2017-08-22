"Атлетико" нацелился на хавбека "Реала"

Полузащитник мадридского "Реала" Маркос Льоренте может перейти в "Атлетико", сообщает AS.

По сведениям издания, вариант с "матрасниками" интересен самому футболисту, но проблемой может стать позиция королевского клуба.

Вполне вероятно, что "Реал" откажется продавать Льоренте прямому конкуренту, а сумма отступных в контракте 22-летнего испанца составляет 200 миллионов евро.

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