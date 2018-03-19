"Атлетико" нацелился на хавбека "Ювентуса"

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"Атлетико" нацелился на хавбека "Ювентуса"

Мадридский "Атлетико" хочет купить полузащитника "Ювентуса" Родриго Бентанкура, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "матрасники" попытаются приобрести 20-летнего уругвайца следующим летом, однако "бьянконери" рассчитывают на игрока и не собираются расставаться с ним.

В этом сезоне Бентанкур сыграл за "Ювентус" 20 матчей, результативными действиями не отличался. 

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