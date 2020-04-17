"Атлетико" нацелился на Икарди

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"Атлетико" нацелился на Икарди

Аргентинский нападающий Мауро Икарди снова стал трансферной целью "Атлетико", сообщает Tuttosport.

"Матрасники" уже интересовались 27-летним футболистом весной прошлого года, но тогда до конкретики дело не дошло.

Текущий сезон форвард проводит в аренде в ПСЖ, а права на него по-прежнему принадлежат миланскому "Интеру".

В составе парижан Икарди провёл 31 матч, забил 20 голов и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 60 миллионов евро.

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