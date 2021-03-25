"Атлетико" нацелился на испанца из "Ромы"

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"Атлетико" нацелился на испанца из "Ромы"

Фото: твиттер Гонсало Вильяра/Автор неизвестен

Мадридский "Атлетико" проявляет интерес к испанскому полузащитнику римской "Ромы" Гонсало Вильяру, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, испанский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Вильяр привлек внимание скаутов "матрасников" своей игрой за "Рому" и молодежную сборную Испании.

В нынешнем сезоне 23-летний Вильяр провел за "Рому" 36 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2024 года.

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