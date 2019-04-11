"Атлетико" нацелился на Кавани

Мадридский "Атлетико" проявляет интерес к уругвайскому нападающему ПСЖ Эдинсону Кавани, сообщает AS.

По сведениям издания, испанский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе "Атлетико" Кавани может заменить Диего Косту, который летом, скорее всего, будет продан в один из китайских клубов.

В нынешнем сезоне 32-летний Кавани провел за ПСЖ 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 22 гола и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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