"Атлетико" нацелился на Луиса Суареса

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"Атлетико" нацелился на Луиса Суареса

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне хочет видеть в своей команде форварда "Барселоны" Луиса Суареса.

По информации AS, в связи с желанием своего наставника "матрасники" внимательно следят за ситуацией звёздного уругвайца на "Камп Ноу".

Сообщается, что "Атлетико" будет готов сделать предложение 33-летнему нападающему, если "Барса" расторгнет с ним контракт.

Суарес также интересен ПСЖ, "Ювентусу", "Аяксу" и "Интеру Майами".

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