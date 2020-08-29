"Атлетико" нацелился на Луиса Суареса
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне хочет видеть в своей команде форварда "Барселоны" Луиса Суареса.
По информации AS, в связи с желанием своего наставника "матрасники" внимательно следят за ситуацией звёздного уругвайца на "Камп Ноу".
Сообщается, что "Атлетико" будет готов сделать предложение 33-летнему нападающему, если "Барса" расторгнет с ним контракт.
Суарес также интересен ПСЖ, "Ювентусу", "Аяксу" и "Интеру Майами".
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