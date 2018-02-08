"Атлетико" нацелился на марокканского нападающего

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"Атлетико" нацелился на марокканского нападающего

Мадридский "Атлетико" хочет купить форварда марокканского "РСБ Беркане" Айюба Эль-Кааби, сообщает Tribalfootball.

По информации источника, "матрасники" сделали официальный запрос по трансферу 24-летнего футболиста.

Клубы договорились, что проведут переговоры о переходе Эль-Кааби летом 2018 года.  

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