"Атлетико" нацелился на Мертенса

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"Атлетико" нацелился на Мертенса

Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс попал в сферу интересов "Атлетико".

Как сообщает Transfermarket, контракт 33-летнего игрока с клубом истекает грядущим летом, поэтому мадридскому клубу он может достаться совершенно бесплатно.

Однако отмечается, что в услугах бельгийца также заинтересованы "Арсенал", "Интер", "Манчестер Юнайтед" и "Монако".

В текущем сезоне на счету Мертенса 12 голов и 6 ассистов в 29 матчах.

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