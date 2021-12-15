"Атлетико" нацелился на нападающего "Манчестер Юнайтед"

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"Атлетико" нацелился на нападающего "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Антони Марсьяля/Автор неизвестен

Мадридский "Атлетико" проявляет интерес к нападающему "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Антони Марсьялю, сообщает Eurosport.

По сведениям источника, испанский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Форвард готов сменить клуб, так как намерен получать регулярную игровую практику.

В нынешнем сезоне 26-летний Марсьяль провел за "Манчестер Юнайтед" 10 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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