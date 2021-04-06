"Атлетико" нацелился на нападающего "Вильярреала"

Фото: Твиттер @Eng_Villarreal

"Атлетико" летом планирует усилиться форвардом "Вильярреала" Жераром Морено, сообщает Marca.

Поводом для внимания стал хет-триком, забитый испанцем в ворота "Гранады" в поединке 29-го тура Ла Лиги.

Источник отмечает, что главный тренер мадридского клуба Диего Симеоне рассматривает Морено, как подходящую кандидатуру в пару к Луису Суаресу, и уже передал указания спортивному директору клуба Андреа Берте уточнить детали возможной покупки.

Единственное, что может смутить руководство "матрасников", так это цена на футболиста. Если аналитический портал Transfermarkt оценивает 28-летнего голеодора в 35 млн евро, то "Вильярреал" хочет получить за него 100 млн евро. Именно такая сумма отступных прописана в контракте Морено, который заканчивается летом 2023 года.

В текущем сезоне бомбардир выходил на поле в 32-х матчах, в которых забил 23 гола и отдал 8 результативных передач.