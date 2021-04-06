"Атлетико" нацелился на нападающего "Вильярреала"
Фото: Твиттер @Eng_Villarreal
"Атлетико" летом планирует усилиться форвардом "Вильярреала" Жераром Морено, сообщает Marca.
Поводом для внимания стал хет-триком, забитый испанцем в ворота "Гранады" в поединке 29-го тура Ла Лиги.
Источник отмечает, что главный тренер мадридского клуба Диего Симеоне рассматривает Морено, как подходящую кандидатуру в пару к Луису Суаресу, и уже передал указания спортивному директору клуба Андреа Берте уточнить детали возможной покупки.
Единственное, что может смутить руководство "матрасников", так это цена на футболиста. Если аналитический портал Transfermarkt оценивает 28-летнего голеодора в 35 млн евро, то "Вильярреал" хочет получить за него 100 млн евро. Именно такая сумма отступных прописана в контракте Морено, который заканчивается летом 2023 года.
В текущем сезоне бомбардир выходил на поле в 32-х матчах, в которых забил 23 гола и отдал 8 результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14