"Атлетико" нацелился на нападающего "Вильярреала"

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"Атлетико" нацелился на нападающего "Вильярреала"Фото: Твиттер @Eng_Villarreal 
"Атлетико" летом планирует усилиться форвардом "Вильярреала" Жераром Морено, сообщает Marca.

Поводом для внимания стал хет-триком, забитый испанцем в ворота "Гранады" в поединке 29-го тура Ла Лиги.

Источник отмечает, что главный тренер мадридского клуба Диего Симеоне рассматривает Морено, как подходящую кандидатуру в пару к Луису Суаресу, и уже передал указания спортивному директору клуба Андреа Берте уточнить детали возможной покупки.

Единственное, что может смутить руководство "матрасников", так это цена на футболиста. Если аналитический портал Transfermarkt оценивает 28-летнего голеодора в 35 млн евро, то "Вильярреал" хочет получить за него 100 млн евро. Именно такая сумма отступных прописана в контракте Морено, который заканчивается летом 2023 года.

В текущем сезоне бомбардир выходил на поле в 32-х матчах, в которых забил 23 гола и отдал 8 результативных передач.

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