"Атлетико" нацелился на одного из ключевых игроков "Милана"

Защитник "Милана" Алессио Романьоли попал в сферу интересов "Атлетико".

По сведениям журналиста Николо Скиры, сам футболист не собирается менять клуб. К тому же, "Милан" также не хочет расставаться с одним из ключевых игроков.

Романьоли играет в "Милане" с 2015 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

В этом сезоне Романьоли провел 29 игр, но результативными действиями не отличился.

Читайте также: "Барселона" и "Лацио" поборются за защитника "Милана" Романьоли. | http://soccernews.ru