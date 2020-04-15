"Атлетико" нацелился на одного из ключевых игроков "Милана"

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"Атлетико" нацелился на одного из ключевых игроков "Милана"

Защитник "Милана" Алессио Романьоли попал в сферу интересов "Атлетико".

По сведениям журналиста Николо Скиры, сам футболист не собирается менять клуб. К тому же, "Милан" также не хочет расставаться с одним из ключевых игроков.

Романьоли играет в "Милане" с 2015 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

В этом сезоне Романьоли провел 29 игр, но результативными действиями не отличился.

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