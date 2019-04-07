"Атлетико" нацелился на одного из лидеров "Наполи"
"Атлетико" проявляет интерес к нападающему "Наполи" Лоренцо Инсинье, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, испанский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Итальянцы оценивают игрока в 100 миллионов евро, но "Атлетико" не готов платить за него более 60 миллионов евро. Впрочем, по мнению агента игрока Мино Райолы, сумма трансфера может составить 80 миллионов. Также форвард входит сферу интересов "Ливерпуля" и "Арсенала".
В нынешнем сезоне 27-летний Инсинье провел за "Наполи" 34 матча во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал семь результативных передач.
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Подарки футбольного континента. Десять лучших южноамериканских игроков в мире
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|31
|73
|2
|Атлетико Мадрид
|31
|62
|3
|Реал Мадрид
|31
|60
|4
|Хетафе
|30
|47
|5
|Валенсия
|31
|46
|6
|Севилья
|30
|46
|7
|Алавес
|31
|45
|8
|Атлетик Бильбао
|30
|43
|9
|Реал Сосьедад
|30
|40
|10
|Бетис
|30
|40
|11
|Леганес
|31
|40
|12
|Эйбар
|31
|39
|13
|Эспаньол
|31
|38
|14
|Жирона
|31
|34
|15
|Леванте
|30
|32
|16
|Реал Вальядолид
|30
|30
|17
|Вильярреал
|30
|30
|18
|Сельта Виго
|30
|29
|19
|Райо Вальекано
|31
|27
|20
|Уэска
|30
|23