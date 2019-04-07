"Атлетико" нацелился на одного из лидеров "Наполи"

Теги атлетико мадриднаполилоренцо инсиньетрансферы

"Атлетико" нацелился на одного из лидеров "Наполи"

"Атлетико" проявляет интерес к нападающему "Наполи" Лоренцо Инсинье, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, испанский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Итальянцы оценивают игрока в 100 миллионов евро, но "Атлетико" не готов платить за него более 60 миллионов евро. Впрочем, по мнению агента игрока Мино Райолы, сумма трансфера может составить 80 миллионов. Также форвард входит сферу интересов "Ливерпуля" и "Арсенала".

В нынешнем сезоне 27-летний Инсинье провел за "Наполи" 34 матча во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал семь результативных передач.

Не пропустите: Бартомеу не исключает продажи Ракитича. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Урал" в феерическом матче обыграл "Енисей"

"Урал" в феерическом матче обыграл "Енисей"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 31 73
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 31 62
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 31 60
4 Хетафе Хетафе 30 47
5 Валенсия Валенсия 31 46
6 Севилья Севилья 30 46
7 Алавес Алавес 31 45
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 30 43
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 30 40
10 Бетис Бетис 30 40
11 Леганес Леганес 31 40
12 Эйбар Эйбар 31 39
13 Эспаньол Эспаньол 31 38
14 Жирона Жирона 31 34
15 Леванте Леванте 30 32
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 30 30
17 Вильярреал Вильярреал 30 30
18 Сельта Виго Сельта Виго 30 29
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 31 27
20 Уэска Уэска 30 23
Полная таблица

топ-5 тегов