"Атлетико" нацелился на одного из лидеров "Наполи"

"Атлетико" проявляет интерес к нападающему "Наполи" Лоренцо Инсинье, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, испанский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Итальянцы оценивают игрока в 100 миллионов евро, но "Атлетико" не готов платить за него более 60 миллионов евро. Впрочем, по мнению агента игрока Мино Райолы, сумма трансфера может составить 80 миллионов. Также форвард входит сферу интересов "Ливерпуля" и "Арсенала".

В нынешнем сезоне 27-летний Инсинье провел за "Наполи" 34 матча во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал семь результативных передач.

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