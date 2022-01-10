"Атлетико" нацелился на одноклубника Кокорина

Фото инстаграм Николы Миленковича

Центральный защитник "Фиорентины" Никола Миленкович может продолжить карьеру в испанской Ла Лиге.

По информации Tuttomercatoweb, мадридский "Атлетико" хочет заполучить 24-летнего футболиста.

Сообщается, что главному тренеру "матрасников" Диего Симеоне импонирует игра серба.

В текущем сезоне Миленкович сыграл за "Фиорентину" 18 матчей и забил 2 гола. Его рыночная стоимость - 23 миллиона евро.

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