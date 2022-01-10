"Атлетико" нацелился на одноклубника Кокорина

Теги атлетико мадриддиего симеоненикола миленковичфиорентинатрансферы

"Атлетико" нацелился на одноклубника Кокорина

Фото инстаграм Николы Миленковича

Центральный защитник "Фиорентины" Никола Миленкович может продолжить карьеру в испанской Ла Лиге.

По информации Tuttomercatoweb, мадридский "Атлетико" хочет заполучить 24-летнего футболиста.

Сообщается, что главному тренеру "матрасников" Диего Симеоне импонирует игра серба.

В текущем сезоне Миленкович сыграл за "Фиорентину" 18 матчей и забил 2 гола. Его рыночная стоимость - 23 миллиона евро.

Не пропустите: Влахович - главная цель "Атлетико" на лето. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Роналду снова сватают в "Барселону"

Роналду снова сватают в "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов