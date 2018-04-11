"Атлетико" нацелился на Паулиньо

Мадридский "Атлетико" нацелился на вингера "Васко да Гама" Паулиньо, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, "матрасники" готовы заплатить за 17-летнего игрока бразильского гранда 14 миллионов евро. Однако южноамериканский клуб желает получить за перспективного футболиста не менее 30-ти миллионов евро.

Также на Паулиньо претендуют ПСЖ, каталонская "Барселона" и "Реал".

Напомним, "Атлетико" может переманить игрока "Баварии". | soccernews.ru