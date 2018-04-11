"Атлетико" нацелился на Паулиньо

Теги атлетико мадридваско да гама

"Атлетико" нацелился на ПаулиньоМадридский "Атлетико" нацелился на вингера "Васко да Гама" Паулиньо, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, "матрасники" готовы заплатить за 17-летнего игрока бразильского гранда 14 миллионов евро. Однако южноамериканский клуб желает получить за перспективного футболиста не менее 30-ти миллионов евро.

Также на Паулиньо претендуют ПСЖ, каталонская "Барселона" и "Реал".

Напомним, "Атлетико" может переманить игрока "Баварии". | soccernews.ru

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