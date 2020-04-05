"Атлетико" нацелился на португальского голкипера

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"Атлетико" нацелился на португальского голкипера

Мадридский "Атлетико" проявляет интерес к португальскому вратарю пирейского "Олимпиакоса" Жозе Са, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, испанский клуб намерен приобрести голкипера в летнее трансферное окно. В составе "матрасников" Са может заменить Антонио Адана и стать дублером Яна Облака.

"Я ничего не знаю об интересе других клубов. Но, безусловно, приятно, когда твою работу оценивают положительно. Сейчас моя главная цель - закончить сезон. Впрочем, я хочу играть с лучшими", - сказал португалец.

В нынешнем сезоне 27-летний Са провел 41 матч за "Олимпиакос" и пропустил 27 голов.

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