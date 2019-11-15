"Атлетико" нацелился на Ракитича
Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич стал трансферной целью мадридского "Атлетико", сообщает AS со ссылкой на Movistar.
По информации источника, столичный клуб рассчитывает купить звёздного хорвата следующим летом.
Сумма возможной сделки оценивается в 40 миллионов евро.
В текущем сезоне 31-летний Ракитич сыграл за "Барсу" всего 10 матчей, в которых сделал 1 ассист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|12
|25
|2
|Реал Мадрид
|12
|25
|3
|Атлетико Мадрид
|13
|24
|4
|Севилья
|13
|24
|5
|Реал Сосьедад
|13
|23
|6
|Атлетик Бильбао
|13
|20
|7
|Хетафе
|13
|20
|8
|Гранада
|13
|20
|9
|Валенсия
|13
|20
|10
|Осасуна
|13
|19
|11
|Вильярреал
|13
|18
|12
|Леванте
|13
|17
|13
|Реал Вальядолид
|13
|17
|14
|Алавес
|13
|15
|15
|Эйбар
|13
|15
|16
|Мальорка
|13
|14
|17
|Бетис
|13
|13
|18
|Сельта Виго
|13
|9
|19
|Эспаньол
|13
|8
|20
|Леганес
|13
|6