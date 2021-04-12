"Атлетико" нацелился на уругвайского таланта

Теги атлетико мадридривер плейт монтевидеоматиас аресотрансферы

"Атлетико" нацелился на уругвайского таланта

Фото сайт Уругвайской футбольной ассоциации

Мадридский "Атлетико" хочет усилиться нападающим "Ривер Плейт" Матиасом Аресо.

По информации журналиста Николо Скиры, "матрасники" уже начали переговоры о трансфере 18-летнего уругвайца, которого называют "новым Суаресом".

Рыночная стоимость перспективного футболиста оценивается в 1,5 миллиона евро.

На взрослом уровне Аресо забил 21 гол и сделал 9 ассистов в 62 матчах.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" возобновил интерес к Облаку. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Моуринью установил личный антирекорд

Моуринью установил личный антирекорд

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов