"Атлетико" нацелился на уругвайского таланта

Фото сайт Уругвайской футбольной ассоциации

Мадридский "Атлетико" хочет усилиться нападающим "Ривер Плейт" Матиасом Аресо.

По информации журналиста Николо Скиры, "матрасники" уже начали переговоры о трансфере 18-летнего уругвайца, которого называют "новым Суаресом".

Рыночная стоимость перспективного футболиста оценивается в 1,5 миллиона евро.

На взрослом уровне Аресо забил 21 гол и сделал 9 ассистов в 62 матчах.

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