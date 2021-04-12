"Атлетико" нацелился на уругвайского таланта
Фото сайт Уругвайской футбольной ассоциации
Мадридский "Атлетико" хочет усилиться нападающим "Ривер Плейт" Матиасом Аресо.
По информации журналиста Николо Скиры, "матрасники" уже начали переговоры о трансфере 18-летнего уругвайца, которого называют "новым Суаресом".
Рыночная стоимость перспективного футболиста оценивается в 1,5 миллиона евро.
На взрослом уровне Аресо забил 21 гол и сделал 9 ассистов в 62 матчах.
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|Вильярреал
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|Гранада
|19
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|20
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|Осасуна
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|Алавес
|20
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|Реал Вальядолид
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|18
|18
|Сельта Виго
|20
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|20
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