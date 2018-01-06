"Атлетико" нацелился на вингера ПСЖ

Теги атлетико мадридваленсиягонсалу гедешпсж

"Атлетико" нацелился на вингера ПСЖМадридский "Атлетико" нацелился на вингера французского ПСЖ Гонсалу Гедеша, который текущий сезон на правах аренды проводит в "Валенсии".

Как информирует Tuttomercatoweb, "матрасники" рассматривают вариант с приобретением 21-летнего футболиста парижан по окончанию текущего сезона. За португальца, которого также на постоянной основе хотят подписать "летучие мыши", "Атлетико" придется выложить не менее 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Гедеш забил 3 мяча и сделал 5 результативных передач в 17 матчах за "Валенсию".

Напомним, сегодня "Атлетико" сыграет против "Хетафе". | soccernews.ru

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