"Атлетико" нацелился на вингера ПСЖ

Мадридский "Атлетико" нацелился на вингера французского ПСЖ Гонсалу Гедеша, который текущий сезон на правах аренды проводит в "Валенсии".

Как информирует Tuttomercatoweb, "матрасники" рассматривают вариант с приобретением 21-летнего футболиста парижан по окончанию текущего сезона. За португальца, которого также на постоянной основе хотят подписать "летучие мыши", "Атлетико" придется выложить не менее 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Гедеш забил 3 мяча и сделал 5 результативных передач в 17 матчах за "Валенсию".

Напомним, сегодня "Атлетико" сыграет против "Хетафе". | soccernews.ru