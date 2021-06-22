"Атлетико" нацелился на воспитанника "Барселоны"
Фото: инстаграм Эктора Бельерина/Автор неизвестен
Мадридский "Атлетико" проявляет интерес к испанскому защитнику лондонского "Арсенала" Эктору Бельерину, сообщает Marca.
По сведениям источника, "матрасники" рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе "Атлетико" Бельерин может заменить Кирана Триппьера, который хочет вернуться в Англию.
26-летний Бельерин является воспитанником "Барселоны", а за "Арсенал" выступает с 2013 года. В минувшем сезоне он провел 35 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.
Не пропустите: "Атлетико" требует огромные деньги за Триппьера. | http://soccernews.ru
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