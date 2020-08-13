"Атлетико" нацелился на вратаря сборной Сербии

Голкипер "Эйбара" Марко Дмитрович заинтересовал мадридский "Атлетико", сообщает Goal.com.

По информации источника, "матрасники" намерены купить 28-летнего вратаря этим летом, поскольку клуб могут покинуть Ян Облак и Антонио Адан, на которых претендуют "Челси" и "Спортинг" соответственно.

Сумма отступных в контакте сербского стража ворот составляет 20 миллионов евро. Впрочем, его могут продать и дешевле, учитывая истекающий следующим летом контракт.

В минувшем сезоне Дмитрович сыграл за "Эйбар" 35 матчей и пропустил 51 гол. Его рыночная стоимость - 9,5 миллионов евро.

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