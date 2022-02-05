"Атлетико" нацелился на защитника "Астон Виллы"

Фото инстаграм Мэтти Кэша

Мадридский "Атлетико" проявляет предметный интерес к защитнику "Астон Виллы" Мэтти Кешу, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным инсайдера, "матрасники" в январе начали работать над трансфером польского фулбека. Планируется, что летом переговоры продолжатся.

Рыночная стоимость 24-летнего футболиста, играющего на правом фланге обороны, оценивается в 22 миллиона евро.

В текущем сезоне Кэш провёл за "Астон Виллу" 23 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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