"Атлетико" нацелился на защитника "Челси"

Защитник лондонского "Челси" Маркос Алонсо стал трансферной целью "Атлетико", сообщает Cope.

По информации источника, "матрасники" намерены арендовать 28-летнего воспитанника "Реала" с правом последующего выкупа.

Конкуренцию мадридскому клубу составит миланский "Интер". Видеть испанца в своей команде хочет наставник "нерадзурри" Антонио Конте.

В текущем сезоне Алонсо сыграл за "Челси" 13 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

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