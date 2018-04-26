"Атлетико" нацелился на защитника ПСЖ

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"Атлетико" нацелился на защитника ПСЖМадридский "Атлетико" нацелился на защитника ПСЖ Юри Берчиче, информирует Diario Vasco.

По сведениям источника, "матрасники" стали главным претендентом на подписание 28-летнего бека парижан, которого новоиспеченный чемпион Франции уже оценил в 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Берчиче забил 2 мяча и сделал 5 результативных передач в 29 матчах за ПСЖ.

Напомним, Берчиче также интересуется "Атлетик". | soccernews.ru

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