Мадридский "Атлетико" нацелился на защитника ПСЖ Юри Берчиче, информирует Diario Vasco.

По сведениям источника, "матрасники" стали главным претендентом на подписание 28-летнего бека парижан, которого новоиспеченный чемпион Франции уже оценил в 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Берчиче забил 2 мяча и сделал 5 результативных передач в 29 матчах за ПСЖ.

Напомним, Берчиче также интересуется "Атлетик". | soccernews.ru