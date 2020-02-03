"Атлетико" нацелился на звездного воспитанника "Манчестер Юнайтед"
"Атлетико" проявляет интерес к полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарду, сообщает ESPN.
По сведениям издания, испанский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также хавбек входит в сферу интересов "Ромы".
27-летний Лингард является воспитанником "Манчестер Юнайтед". В нынешнем сезоне он провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.
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|Команда
|М
|О
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|25
|73
|2
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|24
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|3
|Лестер Сити
|25
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|4
|Челси
|25
|41
|5
|Шеффилд Юнайтед
|25
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|6
|Манчестер Юнайтед
|25
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|Вулверхэмптон
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|8
|Тоттенхэм
|24
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|9
|Эвертон
|25
|33
|10
|Арсенал Лондон
|25
|31
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|Бернли
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
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|Саутгемптон
|25
|31
|14
|Кристал Пэлас
|25
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|26
|16
|Борнмут
|25
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|25
|23
|20
|Норвич Сити
|25
|18