"Атлетико" нацелился на звездного воспитанника "Манчестер Юнайтед"

"Атлетико" проявляет интерес к полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарду, сообщает ESPN.

По сведениям издания, испанский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также хавбек входит в сферу интересов "Ромы".

27-летний Лингард является воспитанником "Манчестер Юнайтед". В нынешнем сезоне он провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.

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