"Атлетико" надеется, что Суарес сыграет с "Барселоной" и "Локомотивом", несмотря на коронавирус

Руководство мадридского "Атлетико" надеется, что уругвайский нападающий команды Луис Суарес сможет сыграть в ближайших матчах, несколько на положительный результат теста на коронавирус, сообщает Marca.

По сведениям издания, в клубе ждут результат повторного теста игрока в надежде, что предыдущий результат окажется ложноположительным. В этом случае форвард сможет сыграть в матче 10-го тура чемпионата Испании с "Барселоной" (21 ноября), а также поединке 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с московским "Локомотивом" (25 ноября).

В нынешнем сезоне 33-летний Суарес провел за "Атлетико" девять матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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