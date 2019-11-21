"Атлетико" надолго потерял Диего Косту

Теги диего костаатлетико мадридтравмы

"Атлетико" надолго потерял Диего Косту
Нападающий мадридского "Атлетико" Диего Коста перенес операцию по удалению грыжи межпозвоночного диска в шейном отделе, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Операция прошла успешно. Сроки восстановления игрока составят около трех месяцев. Таким образом, он точно пропустит заключительные матчи группового этапа Лиги Чемпионов с "Ювентусом" и "Локомотивом".

В нынешнем сезоне 31-летний Коста провел за "Атлетико" 15 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с мадридским клубом действует до лета 2021 года.

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