"Атлетико" надолго потерял Савича

Фото инстаграм Стефана Савича

Центральный защитник мадридского "Атлетико" Стефан Савич выбыл из строя из-за травмы.

По информации Football Espana, у черногорца выявлено повреждение связок колена.

Точные сроки восстановления 30-летнего футболиста пока неизвестны, однако он, вероятно, больше не сыграет в этом году.

В текущем сезоне Савич провёл за "Атлетико" 14 матчей, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: "Атлетико" неожиданно проиграл "Мальорке". | http://soccernews.ru