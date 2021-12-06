"Атлетико" надолго потерял Савича

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"Атлетико" надолго потерял Савича

Фото инстаграм Стефана Савича

Центральный защитник мадридского "Атлетико" Стефан Савич выбыл из строя из-за травмы.

По информации Football Espana, у черногорца выявлено повреждение связок колена.

Точные сроки восстановления 30-летнего футболиста пока неизвестны, однако он, вероятно, больше не сыграет в этом году.

В текущем сезоне Савич провёл за "Атлетико" 14 матчей, результативными действиями не отличался.

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