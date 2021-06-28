"Атлетико" надолго теряет Фелиша

Фото: инстаграм Жоау Фелиша/Автор неизвестен

Португальский нападающий мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш пропустит около двух месяцев, сообщает Marca.

По сведениям источника, футболиста на протяжении длительного времени беспокоит травма лодыжки, поэтому он перенесет операцию. В строй форвард вернется на раньше конца августа.

В минувшем сезоне 21-летний Фелиш провел за "Атлетико" 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и сделал шесть голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Не пропустите: "Атлетико" может перехватить трансферную цель "Реала" и "Барселоны". | http://soccernews.ru