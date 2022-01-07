"Атлетико" надолго теряет Гризманна

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"Атлетико" надолго теряет Гризманна

Фото твиттер "Атлетико"

Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн получил рецидив мышечного повреждения правого бедра.

Как сообщает Mundo Deportivo, 30-летний футболист пропустит не менее месяца.

Звёздный француз травмировался во время кубкового матча против "Райо Махадаонды" (5:0).

После возвращения из "Барселоны" в "Атлетико" в конце августа Гризманн забил 7 голов и сделал 3 ассиста в 18 играх.

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