"Атлетико" надолго теряет основного защитника

Фото: инстаграм Кирана Триппьера/Автор неизвестен

Английский защитник мадридского "Атлетико" Киран Триппьер выбыл из строя из-за травмы, сообщает Marca.

По сведениям источника, у футболиста диагностировано растяжение связок акромиально-ключичного сустава. Сроки восстановления игрока составят не менее шести недель. Эту травму англичанин получил в матче 13-го тура чемпионата Испании с "Валенсией" (3:3).

В нынешнем сезоне 31-летний Триппьер провел за "Атлетико" 15 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

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