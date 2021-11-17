"Атлетико" надолго теряет основного защитника

Теги атлетико мадридкиран триппьертравмы

"Атлетико" надолго теряет основного защитника

Фото: инстаграм Кирана Триппьера/Автор неизвестен

Английский защитник мадридского "Атлетико" Киран Триппьер выбыл из строя из-за травмы, сообщает Marca. 

По сведениям источника, у футболиста диагностировано растяжение связок акромиально-ключичного сустава. Сроки восстановления игрока составят не менее шести недель. Эту травму англичанин получил в матче 13-го тура чемпионата Испании с "Валенсией" (3:3).

В нынешнем сезоне 31-летний Триппьер провел за "Атлетико" 15 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года. 

Не пропустите: "Атлетико" может подписать Собослаи. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 16 ноября

Главные новости дня: 16 ноября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов