"Атлетико" намерен отклонять предложения топ-клубов по Томасу Партею
"Атлетико" намерен удержать в клубе хавбека Томаса Партея.
Как сообщает AS, у руководства клуба и наставника команды Диего Косты большие планы на 25-летнего ганца на ближайшее будущее.
Соглашение игрока с клубом рассчитано до 2023 года. В его услугах заинтересованы "Арсенал" и "Манчестер Сити".
Партей является воспитанником "матрасников". В этом сезоне на его счету два гола и пять ассистов в 34 играх.
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|Команда
|М
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|1
|Барселона
|28
|66
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|Атлетико Мадрид
|28
|56
|3
|Реал Мадрид
|28
|54
|4
|Хетафе
|28
|46
|5
|Алавес
|28
|44
|6
|Севилья
|28
|43
|7
|Валенсия
|28
|40
|8
|Бетис
|28
|39
|9
|Атлетик Бильбао
|28
|37
|10
|Реал Сосьедад
|28
|36
|11
|Эйбар
|28
|35
|12
|Жирона
|28
|34
|13
|Эспаньол
|28
|34
|14
|Леганес
|28
|33
|15
|Леванте
|28
|31
|16
|Реал Вальядолид
|28
|29
|17
|Вильярреал
|28
|29
|18
|Сельта Виго
|28
|25
|19
|Райо Вальекано
|28
|23
|20
|Уэска
|28
|22