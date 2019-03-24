"Атлетико" намерен отклонять предложения топ-клубов по Томасу Партею

"Атлетико" намерен удержать в клубе хавбека Томаса Партея.

Как сообщает AS, у руководства клуба и наставника команды Диего Косты большие планы на 25-летнего ганца на ближайшее будущее.

Соглашение игрока с клубом рассчитано до 2023 года. В его услугах заинтересованы "Арсенал" и "Манчестер Сити".

Партей является воспитанником "матрасников". В этом сезоне на его счету два гола и пять ассистов в 34 играх.

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