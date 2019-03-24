"Атлетико" намерен отклонять предложения топ-клубов по Томасу Партею

Теги атлетико мадридтомас партейтрансферы

"Атлетико" намерен отклонять предложения топ-клубов по Томасу Партею

"Атлетико" намерен удержать в клубе хавбека Томаса Партея.

Как сообщает AS, у руководства клуба и наставника команды Диего Косты большие планы на 25-летнего ганца на ближайшее будущее.

Соглашение игрока с клубом рассчитано до 2023 года. В его услугах заинтересованы "Арсенал" и "Манчестер Сити".

Партей является воспитанником "матрасников". В этом сезоне на его счету два гола и пять ассистов в 34 играх.

Читайте также: "Монако" ведёт переговоры о выкупе игрока "Атлетико". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Шотландия обыграла Сан-Марино, Хорватия уступила Венгрии

Шотландия обыграла Сан-Марино, Хорватия уступила Венгрии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 28 66
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 28 56
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 28 54
4 Хетафе Хетафе 28 46
5 Алавес Алавес 28 44
6 Севилья Севилья 28 43
7 Валенсия Валенсия 28 40
8 Бетис Бетис 28 39
9 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 28 37
10 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 28 36
11 Эйбар Эйбар 28 35
12 Жирона Жирона 28 34
13 Эспаньол Эспаньол 28 34
14 Леганес Леганес 28 33
15 Леванте Леванте 28 31
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 28 29
17 Вильярреал Вильярреал 28 29
18 Сельта Виго Сельта Виго 28 25
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 28 23
20 Уэска Уэска 28 22
Полная таблица

топ-5 тегов