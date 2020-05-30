"Атлетико" намерен отозвать Кайо Энрике из аренды
"Атлетико" планирует досрочно вернуть из аренды полузащитника Кайо Энрике.
По сведениям AS, такое решение связано с тем, что футболист весной получил испанский паспорт. Также за его возвращение не придется платить.
Ожидается, что Энрике прибудет в Испанию в конце июня или в начале июля.
"Атлетико" подписал Энрике в 2016 году, однако игрок не провел за "матрасников" ни одной игры.
За время аренды в "Гремио" он провел пять матчей, но результативными действиями не отличился.
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|Команда
|М
|О
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|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
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|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14