"Атлетико" намерен отозвать Кайо Энрике из аренды

"Атлетико" планирует досрочно вернуть из аренды полузащитника Кайо Энрике.

По сведениям AS, такое решение связано с тем, что футболист весной получил испанский паспорт. Также за его возвращение не придется платить.

Ожидается, что Энрике прибудет в Испанию в конце июня или в начале июля.

"Атлетико" подписал Энрике в 2016 году, однако игрок не провел за "матрасников" ни одной игры.

За время аренды в "Гремио" он провел пять матчей, но результативными действиями не отличился.

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