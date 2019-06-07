"Атлетико" намерен перехватить Алонсо у "Реала"

"Атлетико" проявляет интерес к испанскому защитнику "Челси" Маркосу Алонсо, сообщает Goal.

По сведениям издания, мадридский клуб рассматривает рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе "Атлетико" Алонсо заменить бразильца Филипе Луиса, который покинет клуб.

Ранее сообщалось, что в услугах Алонсо также заинтересован "Реал", чьим воспитанником он является.

В минувшем сезоне 28-летний Алонсо провел за "Челси" 39 матчей за "Челси", забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

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