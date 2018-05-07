"Атлетико" намерен перехватить трансферную цель "Арсенала"

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"Атлетико" намерен перехватить трансферную цель "Арсенала"

Защитник "Фрайбурга" Чаглар Сеюнджю попал в сферу интересов "Атлетико".

Как сообщает AS, технический директор мадридского клуба Андреа Берта уже контактировал с представителями 21-летнего игрока.

Отметим, что кроме "Атлетико", в услугах игрока также заинтересованы "Арсенал" и "Монако".

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