"Атлетико" намерен перехватить трансферную цель "Арсенала"

Защитник "Фрайбурга" Чаглар Сеюнджю попал в сферу интересов "Атлетико".

Как сообщает AS, технический директор мадридского клуба Андреа Берта уже контактировал с представителями 21-летнего игрока.

Отметим, что кроме "Атлетико", в услугах игрока также заинтересованы "Арсенал" и "Монако".

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