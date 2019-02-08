"Атлетико" намерен перехватить трансферную цель "Арсенала"

Теги атлетико мадридбенфикаалекс гримальдоарсенал лондонтрансферы

"Атлетико" намерен перехватить трансферную цель "Арсенала"

Мадридский "Атлетико" включился в борьбу за защитника "Бенфики" Алекса Гримальдо, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "матрасники" нуждаются в усилении левого фланга обороны и кандидатура 23-летнего испанца рассматривается клубом в качестве приоритетной.

Также на воспитанника "Барселоны" претендует лондонский "Арсенал", который видит в нём замену для Начо Монреаля.

В текущем сезоне Гримальдо сыграл за "Бенфику" 34 матча, забил 5 голов и сделал 5 результативных передач. Его контракт с "орлами" рассчитан до 2021 года. Стоимость футболиста оценивается в 28 миллионов евро.

Не пропустите: "Атлетико" намерен перехватить трансферную цель "Реала". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Игрок "Баварии" назвал себя автором голливудского "Блокбастера"

Игрок "Баварии" назвал себя автором голливудского "Блокбастера"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 26 62
2 Ливерпуль Ливерпуль 25 62
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 25 57
4 Челси Челси 25 50
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 48
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 25 47
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 38
8 Уотфорд Уотфорд 25 34
9 Эвертон Эвертон 26 33
10 Борнмут Борнмут 25 33
11 Лестер Сити Лестер Сити 25 32
12 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 25 32
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 25 27
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 25 26
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 24
16 Саутгемптон Саутгемптон 25 24
17 Бернли Бернли 25 24
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 25 22
19 Фулхэм Фулхэм 25 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 25 11
Полная таблица

топ-5 тегов