"Атлетико" намерен перехватить трансферную цель "Арсенала"
Мадридский "Атлетико" включился в борьбу за защитника "Бенфики" Алекса Гримальдо, сообщает El Mundo Deportivo.
По сведениям издания, "матрасники" нуждаются в усилении левого фланга обороны и кандидатура 23-летнего испанца рассматривается клубом в качестве приоритетной.
Также на воспитанника "Барселоны" претендует лондонский "Арсенал", который видит в нём замену для Начо Монреаля.
В текущем сезоне Гримальдо сыграл за "Бенфику" 34 матча, забил 5 голов и сделал 5 результативных передач. Его контракт с "орлами" рассчитан до 2021 года. Стоимость футболиста оценивается в 28 миллионов евро.
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