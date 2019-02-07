"Атлетико" намерен перехватить трансферную цель "Реала"

"Атлетико" проявляет интерес к аргентинскому нападающему "Интера" Мауро Икарди, сообщает AS.

По сведениям издания, мадридский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Также форвардом активно интересуется "Реал".

В данный момент сумма отступных в контракте аргентинца составляет 110 миллионов евро. Впрочем, "Интер" намерен подписать с игроком новый контракт, в котором отступные увеличатся до 160 миллионов евро.

В этом сезоне 25-летний Икарди провел за "Интер" 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и отдал два голевых паса.

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