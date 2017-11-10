"Атлетико" намерен подписать Эрреру

"Атлетико" проявляет интерес к испанскому полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Андеру Эррере, сообщает AS.

По сведениям издания, мадридский клуб намерен подписать футболиста по окончании этого сезона, когда у него завершится контракт с манкунианцами. В этом случае хавбек достанется "матрасникам" бесплатно. Впрочем "Манчестер Юнайтед" все еще надеется продлить с ним соглашение.

В этом сезоне 28-летний Эррера провел за англичан 15 матчей во всех турнирах.

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