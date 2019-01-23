"Атлетико" намерен подписать опытного хавбека летом

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"Атлетико" намерен подписать опытного хавбека летом
Мадридский "Атлетико" проявляет интерес к мексиканскому полузащитнику "Порту" Эктора Эррере, сообщает Diario AS.

По сведениям источника, испанский клуб намерен подписать футболиста следующим летом, когда у него завершится контракт с "драконами". В этом случае он достанется "Атлетико" бесплатно.

28-летний Эррера выступает за "Порту" с 2013 года. Всего за португальский клуб он провел 224 матча во всех турнирах, забил 30 мячей и отдал 33 голевых паса.

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